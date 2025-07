Tarifaço de Trump

Na OMC, Brasil critica tarifas como 'arbitrárias' e 'caóticas'

Sem citar diretamente Trump ou os EUA, Itamaraty diz em discurso que há 'ataque sem precedentes' ao sistema multilateral de comércio

SÃO PAULO - Em discurso durante reunião na OMC (Organização Mundial do Comércio) nesta quarta-feira (23), o Brasil criticou indiretamente as tarifas impostas por Donald Trump , presidente dos Estados Unidos , e disse que está em curso um "ataque sem precedentes" ao sistema multilateral de comércio.>

O Secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Philip Fox-Drummond Gough, declarou que as tarifas estão sendo usadas para interferência em assuntos internos de nações, em uma alusão ao fato de que o presidente dos EUA vinculou sobretaxas de 50% sobre o Brasil à situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro.>