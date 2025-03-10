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Falha na rede

Musk afirma que X é alvo de 'enorme ciberataque': 'Um país está envolvido', diz

Rede social enfrentou instabilidade em alguns países nesta segunda (10); bilionário informou que equipe está rastreando as origens do ataque

Publicado em 10 de Março de 2025 às 15:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mar 2025 às 15:37
WASHINGTON - O bilionário Elon Musk anunciou nesta segunda-feira, 10, que o X, antigo Twitter, está sendo alvo de um "enorme ciberataque" que começou pela manhã. Segundo o CEO da rede social, o X é atacado "todos os dias, mas isso foi feito com muitos recursos. Ou um grande grupo coordenado e/ou um país está envolvido", acrescentou.
Musk também informou que a equipe do X está rastreando as origens do ciberataque.
Elon Musk, proprietário da rede social X
Elon Musk disse que a rede social X é alvo de ataques todos os dias Crédito: Reprodução
De acordo com o site de monitoramento DownDetector, a falha na rede de Musk teve início por volta das 10h30 (de Brasília), com usuários enfrentando dificuldades para acessar a plataforma e visualizar publicações. Além do Brasil, foram registradas falhas nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros países europeus. O acesso, segundo o portal de monitoramento, já está sendo normalizado.

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