Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  Mourão diz que expectativa para aprovação da Previdência está elevada
Reforma

Mourão diz que expectativa para aprovação da Previdência está elevada

Presidente da República em exercício, Mourão participa de uma feira de defesa realizada no Rio de Janeiro

Publicado em 

02 abr 2019 às 14:05

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 14:05

O presidente em exercício, Hamilton Mourão Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, disse nesta terça-feira, 2, que espera para os próximos meses a aprovação da reforma da Previdência e "na sua esteira, a reforma tributária". Ele participa da Laad Defense & Security 2019, feira de defesa e segurança que está sendo realizada no Riocentro, no Rio de Janeiro, representando o presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em viagem a Israel.
Mourão afirmou que as nações enfrentam o desafio compatibilizar os orçamentos para obter os meios necessários para a defesa, e que no Brasil não é diferente. Mas disse que o presidente Bolsonaro vai conseguir garantir as mudanças necessárias.
"Minha presença aqui é para afiançar que o presidente Jair Bolsonaro quer promover reformas estratégicas para destravar a economia, para que o livre comércio seja efetivado no Brasil. Tenho elevada expectativa que nos próximos meses o parlamento aprove a reforma da previdência e na sua esteira a reforma tributária", afirmou durante a abertura do evento que contou também com a presença do governador do Rio, Wilson Witzel, e do prefeito da cidade, Marcelo Crivella, entre outras autoridades.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados