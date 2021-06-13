Morre Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central, vítima de Covid

O ex-presidente do Banco Central Carlos Langoni morreu na manhã deste domingo (13), aos 76 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. O economista estava internado desde dezembro na UTI do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.
Langoni nasceu em 23 de julho de 1944, em Nova Friburgo (RJ). Próximo do ministro Paulo Guedes (Economia), ele foi o primeiro brasileiro a se formar em economia na Universidade de Chicago, em 1970.
Ele foi presidente do Banco Central de 1980 a 1983, durante o governo de João Figueiredo, último da ditadura militar. Recentemente, era diretor do Centro de Economia Mundial da FGV (Fundação Getulio Vargas).