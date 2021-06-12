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Ex-vice-presidente

FHC define Marco Maciel como leal; Mourão, Lira e Maia lamentam a morte

A morte do vice-presidente da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003, levou uma gama de políticos a se manifestarem nas redes sociais

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 12:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jun 2021 às 12:21
E-vice-presidente e senador pernambucano Marco Maciel na assinatura da Constituição em 198
Ex-vice-presidente pernambucano Marco Maciel Crédito: Célio Azevedo/Agência Senado
A morte de Marco Maciel, vice-presidente da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003, neste sábado (12), em Brasília, aos 80 anos, levou uma gama de políticos a se manifestarem nas redes sociais. Antes de se tornar pessoa pública, ele atuava como advogado. O político também foi deputado, senador e governador de Pernambuco.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que conviveu por muitos anos com ele, se manifestou sobre a morte de Maciel. "Se me pedirem uma palavra para caracterizá-lo diria: lealdade. Viajei muito, sem preocupações. Marco exercia com competência e discrição as funções que lhe correspondiam. Deixa saudades".
Já o vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou que Maciel fez política com extrema capacidade de negociação e dotado de um espírito público que contribuiu para o engrandecimento do Brasil
Em nota, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que o vice-presidente foi um homem honrado, nasceu para servir na vida pública com vocação e dedicação exemplar. "A contemporânea da política brasileira teve nele um articulador mestre com discrição e humildade de um franciscano".
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi outro a manifestar pesar pela morte de Maciel, afirmando que ele foi um "homem de espirito público, aberto ao diálogo, um democrata".
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM-GO) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), também se manifestaram sobre a morte, dizendo que receberam com pesar e tristeza a notícia do falecimento de Maciel, desejando solidariedade aos familiares.
Já o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) lamentou a morte do ex-presidente da República, dizendo que o País perdeu um dos homens públicos mais importantes e fundamentais para a redemocratização do Brasil. O político disse que aprendeu muito com Maciel, com quem conviveu desde o início da sua carreira na política.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), definiu Maciel como "ser humano extraordinário" e dotado de uma inteligência e cultura excepcional.

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