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Moradores de Viana prejudicados pela chuva podem sacar FGTS

O acesso ao benefício foi possível graças ao reconhecimento da situação de emergência decretada pela prefeitura; veja se você tem direito

Publicado em 

27 fev 2019 às 20:05

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 20:05

Para sacar o FGTS, é necessário um agendamento prévio com a Caixa Econômica Federal Crédito: Arquivo
Moradores do município de Viana que tiveram as casas atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram em novembro de 2018 poderão sacar o Fundo de Garantia Por Tempo De Serviço (FGTS) a partir desta quarta-feira (27).
O acesso ao benefício foi possível graças ao reconhecimento da situação de emergência decretada pela prefeitura. Veja se você tem direito.
Para sacar o FGTS, é necessário um agendamento prévio com a
Caixa Econômica Federal
. O beneficiário deverá entrar em contato pelo telefone 0800 726 0207 até o dia 4 de março, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e sábado das 10h às 16h. Durante a ligação, o morador precisará fornecer o número do RG, CPF e PIS.
Há também a opção de atendimento presencial, entre os dias 6 e 19 de março, na agência da Caixa Econômica Federal ou no Teatro Municipal de Viana Sede. É necessário apresentar RG, CPF, PIS e comprovante de residência atualizado. Moradores que tenham perdido os documentos devido aos alagamentos podem utilizar um registro emitido pela Defesa Civil.
O saque será liberado a partir de cinco dias úteis após a confirmação dos dados. Valores até R$ 1,5 mil poderão ser retirados no autoatendimento das agências; até R$ 3 mil nos canais de alternativos e acima de R$ 3 mil apenas nas agências da Caixa.
 

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