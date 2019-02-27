Moradores de Viana prejudicados pela chuva podem sacar FGTS

Para sacar o FGTS, é necessário um agendamento prévio com a Caixa Econômica Federal Crédito: Arquivo

Veja se você tem direito. O acesso ao benefício foi possível graças ao reconhecimento da situação de emergência decretada pela prefeitura.

Para sacar o FGTS, é necessário um agendamento prévio com a

. O beneficiário deverá entrar em contato pelo telefone 0800 726 0207 até o dia 4 de março, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e sábado das 10h às 16h. Durante a ligação, o morador precisará fornecer o número do RG, CPF e PIS.

Há também a opção de atendimento presencial, entre os dias 6 e 19 de março, na agência da Caixa Econômica Federal ou no Teatro Municipal de Viana Sede. É necessário apresentar RG, CPF, PIS e comprovante de residência atualizado. Moradores que tenham perdido os documentos devido aos alagamentos podem utilizar um registro emitido pela Defesa Civil.

O saque será liberado a partir de cinco dias úteis após a confirmação dos dados. Valores até R$ 1,5 mil poderão ser retirados no autoatendimento das agências; até R$ 3 mil nos canais de alternativos e acima de R$ 3 mil apenas nas agências da Caixa.