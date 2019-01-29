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Brumadinho

Moody's pode rebaixar nota da Vale após rompimento de barragem em MG

Atualmente a agência classifica a Vale como Baa3

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 17:26

Publicado em 

29 jan 2019 às 17:26
Brumadinho: o acidente terá impacto sobre a companhia em todos os aspectos Crédito: Divulgação
A Moody's colocou a nota de crédito da Vale em revisão para rebaixamento, a terceira agência de risco a sinalizar uma piora na avaliação da mineradora após o rompimento da barragem de Brumadinho. Atualmente a agência classifica a Vale como Baa3.
Segundo a Moody's, ainda que seja cedo para estimar a extensão do prejuízo, o acidente terá impacto sobre a companhia em todos os aspectos. "É difícil mensurar o potencial dos passivos ambientais, administrativos, penais e cíveis que a empresa poderá enfrentar, bem como o impacto sobre sua reputação", diz a agência.
No comunicado, a Moody's acrescentou que as punições financeiras devem ser maiores que as aplicadas à Samarco dado o elevado número de mortes e o fato de ter ocorrido apenas 3 anos após o rompimento da barragem em Mariana.
A agência disse ainda que irá considerar potenciais passivos e sanções sobre a empresa e seus executivos, os custos nos quais a Vale incorrerá e potenciais pressões de liquidez que possam surgir como consequência do desastre.
Na noite de segunda-feira (28), a Fitch rebaixou a Vale de BBB+ para BBB-, enquanto a Standard & Poor's também colocou a nota de crédito da mineradora em revisão.

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