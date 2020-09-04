Ministério de Minas e Energia torna três projetos de biocombustíveis como prioritários

MME aprovou como prioritários três projetos de investimento na atividade de produção e estocagem de biocombustíveis e de sua biomassa Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia aprovou como prioritários três projetos de investimento na atividade de produção e estocagem de biocombustíveis e de sua biomassa. As Portarias estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (4).

O primeiro é o "Projeto Prioritário de Canaviais para Etanol nº 2", de titularidade da empresa Raízen Energia S.A. Também foi aprovado como prioritário o Projeto "Investimentos em plantio, manutenção, e melhoria do canavial, destinada à produção de etanol - relativa às safras 2020, 2021 e 2022", de titularidade da empresa Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.