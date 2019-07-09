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Cooperação

Ministério de Minas e Energia anuncia acordo entre ANP e Antaq

O objetivo é formalizar um trabalho que já vinha ocorrendo, para subsidiar a elaboração conjunta de regulamentos, análise do mercado e avaliações de demanda e capacidade de terminais

Publicado em 

08 jul 2019 às 22:38

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 22:38

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou nesta segunda-feira, 8, um acordo de cooperação técnica entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

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