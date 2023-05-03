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Após reclamações

Ministério da Justiça notifica Hurb, que pode ter serviço suspenso

Plataforma diz não comentar processos em andamento, mas estar à disposição das autoridades, para esclarecimentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2023 às 20:40

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 20:40

SÃO PAULO - A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a Hurb (antigo Hotel Urbano) para que a empresa preste esclarecimentos até o fim desta quinta-feira (4) sobre a sua situação financeira e a previsão do cumprimento contratual dos pacotes de viagem vendidos na plataforma.
A notificação segue um despacho publicado pelo ministério na semana passada, com previsão de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento do prazo, além da possibilidade de suspender a comercialização de produtos oferecidos pela Hurb.
Segundo a Senacon, a companhia ainda não tinha se manifestado até o fim da tarde desta quarta-feira (3). Procurada pela reportagem, a Hurb afirma que, por questões legais, não comenta processos ou ações em andamento, mas diz que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
A empresa passa por uma crise de imagem relacionada a relatos de falta de pagamento para hotéis e pousadas, que cancelaram reservas e prejudicaram a viagem de milhares de pessoas.
No começo da semana passada, a Senacon abriu um processo administrativo contra a Hurb por desrespeito a consumidores, após registrar uma disparada de reclamações por cancelamentos de reservas em hotéis e pousadas. De acordo com os dados do órgão, foram 7.000 queixas contra a companhia no primeiro trimestre, patamar que já se aproxima das 12 mil reclamações registradas em todo o ano de 2022.
O Reclame Aqui diz que contabilizou 22 mil queixas contra a Hurb nos primeiros três meses do ano, o que representa quase o dobro do observado no mesmo período do ano passado.
Também na última semana, o fundador da empresa João Ricardo Mendes renunciou ao cargo de CEO da plataforma depois de ter ameaçado e xingado clientes na internet. "Tá arriscado alguém bater na merda da sua casa", disse a um cliente que não teve passagens aéreas emitidas pela Hurb, segundo vídeo publicado no Instagram.
Na carta de renúncia, Mendes admitiu erros, procurou desassociar suas atitudes da imagem da empresa e chegou a citar uma música do rapper americano Eminem que fala sobre superação e força de vontade.
Clientes que compraram pacotes de viagem na plataforma tentam recuperar o dinheiro ou confirmar as reservas. Nas redes sociais, grupos de consumidores que foram prejudicados pela crise na empresa reúnem milhares de participantes.

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