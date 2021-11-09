Mesmo cara, gasolina segue valendo mais a pena que o etanol no Brasil

A gasolina foi mais competitiva que o etanol em todos os Estados apurados e no Distrito Federal na semana de 31 de outubro a 6 de novembro, mostra levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. O relatório não incluiu cotação para o Amapá.
Os critérios consideram que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.
Na média dos postos pesquisados no país, o etanol está com paridade de 78,90% ante a gasolina.