Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Mesmo cara, gasolina segue valendo mais a pena que o etanol no Brasil
Levantamento da ANP

Mesmo cara, gasolina segue valendo mais a pena que o etanol no Brasil

Na média dos postos pesquisados no país, o etanol está com paridade de 78,90% ante a gasolina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 nov 2021 às 16:17

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 16:17

Pneus que estão mal calibrados levam o motor a forçar mais para girar, elevando o consumo de gasolina, por exemplo.
Apesar de cara, gasolina é considerada mais vantajosa que o etanol em território brasileiro Crédito: Jcomp/Freepik
gasolina foi mais competitiva que o etanol em todos os Estados apurados e no Distrito Federal na semana de 31 de outubro a 6 de novembro, mostra levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. O relatório não incluiu cotação para o Amapá.
Os critérios consideram que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.
Na média dos postos pesquisados no país, o etanol está com paridade de 78,90% ante a gasolina.
O Estado mais próximo da paridade de 70% é Goiás, em 72,78%. São Paulo, principal produtor e consumidor do biocombustível, tem paridade em 81,29%.

Veja Também

Com 200 litros de gasolina, vereador da Serra pode cruzar o ES 5 vezes por mês

Gasolina terá delivery e menos de dois dígitos no preço nos postos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política gasolina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados