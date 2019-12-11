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Crescimento

Mercado de cartões projeta crescimento de 24% em 2020

A expectativa é de que as transações com cartão não presente (via carteiras digitais) e contactless (pagamentos por aproximação) puxem o crescimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 17:33

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 17:33

Máquina passando cartão de crédito Crédito: Pixabay
FOLHAPRESS - O mercado de cartões prevê um crescimento de 24% no volume transacionado com cartões em 2020, para R$ 2,3 trilhões. A projeção, fruto de conversas da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços) com companhias do setor, foi divulgada nesta quarta-feira (11) pelo presidente da Mastercard, João Pedro Paro Neto.
De acordo com o executivo, a expectativa é de que as transações com cartão não presente (via carteiras digitais) e contactless (pagamentos por aproximação) puxem o crescimento.
A Abecs já havia revisado, em setembro, a projeção de crescimento da indústria de meios de pagamentos para 2019. A estimativa saiu de um avanço de 15% a 17% para um aumento entre 17,5% e 19,5%. As transações com cartões pré-pagos, de crédito e de débito, segundo a associação, devem somar R$ 1,85 bilhão neste ano.

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Paro Neto, o mercado -que até o ano passado enfrentava dificuldades na aceitação desses tipos de pagamentos por parte dos estabelecimentos comerciais-, agora começa a migrar para novos nichos, o que deve impulsionar o crescimento do segmento.
"A indústria se desenvolveu bastante, principalmente no que diz respeito ao contactless. Já demos um passo importante na implementação [de pagamento por aproximação] no transporte público e no avanço dos pagamentos com cartão não presente. Os próximos passos estão com P2P [pagamento ponta a ponta] e open banking", afirmou.
Segundo o presidente da Mastercard, a companhia continua a buscar novas oportunidades. "O contactless está crescendo e conforme as outras formas [de pagamento] surjam, será mais uma opção para o consumidor", completa.

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