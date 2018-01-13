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Rebaixamento do rating

Meirelles: 'Rebaixamento não afetará crescimento da economia'

Ministro da Fazenda volta a destacar importância da aprovação da reforma da Previdência

Publicado em 

13 jan 2018 às 17:32

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 17:32

Ministro da Fazenda Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garantiu na manhã deste sábado no Rio que o rebaixamento da nota do Brasil pela agência de risco S&P não afetará a retomada do crescimento da economia. Ele participou de uma reunião com o diretor de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV), Marco Aurélio Ruediger, para avaliar a repercussão da revisão para baixo da nota de risco do país junto à população nas redes sociais.
— Nós resolvermos vir aqui para ver qual é a avaliação de assuntos de maior impacto nas redes. E agora foi a discussão do rebaixamento do rating. A grande conclusão que eles chegaram hoje é que o que mais preocupa a população é qualquer coisa que possa ter um significado ou levar a um retrocesso no crescimento — afirmou o ministro na saída do encontro.
Segundo ele, isso mostra que, de um lado, a população está com muitas esperanças em relação ao crescimento da economia do país. De outro, contudo, tema a volta da recessão profunda enfrentada pelo país nos últimos dois anos.
— A preocupação com o rating é mais no sentido de que se isso significaria algum impacto no crescimento. E é evidente que a resposta é não. É importante agora enfatizarmos a mensagem que não, porque o crescimento vai continuar e isso é o que interessa à população — destacou o Meirelles.
A FGV faz avaliações regulares da evolução de dados da economia brasileira e de uma série de eventos correlacionados que impactam em redes sociais.
Vários indicadores da economia, diz Meirelles, vão mostrar que o país continuará na rota do crescimento, independente do rebaixamento anunciado pela agência de risco. No próximo dia 26, será divulgado o resultado do Cagede e, que segundo ele, vai mostrar crescimento do emprego. O ministro acredita que ao longo de 2018 haverá um crescimento de dois milhões de novos postos de trabalho formais.
Meirelles voltou a destacar que a reforma da Previdência continua sendo fundamental para o país:
— É absolutamente importante e crucial do ponto de vista de confiança da sustentabilidade das contas públicas no futuro. Assim como a aprovação das demais medidas para assegurar o equilíbrio fiscal, que é a base do crescimento.
DEVOLUÇÃO DE R$ 130 BI PELO BNDES SERÁ FEITA ESTE ANO
Segundo o ministro da Fazenda, a necessidade de aprovação de todas as reformas, principalmente a da Previdência, em ano eleitoral não atrapalha porque todas são medidas que já foram apresentadas no ano passado. A estimativa é que a reforma da Previdência seja votada no mês que vem, enquanto as demais medidas de ajuste fiscal para este ano e o próximo deverão ser apreciadas até o fim deste primeiro trimestre.
Ainda neste sábado, Henrique Meirelles vai se reunir com o diretor de Economia da FGV, Armando Castelar, para fazer uma avaliação dos indicadores da economia.
— Esta reunião será uma discussão técnica sobre o estado da economia — disse.
O ministro disse ainda ainda que o governo federal espera receber do BNDES a devolução de R$ 130 bilhões ainda este ano:
— Isso será determinado pelo do BNDES, e o presidente do conselho é o secretário executivo do ministério do Planejamento, que certamente vai pautar o assunto. Esperamos receber este ano, não si se será em uma vez ou em mais de uma vez. O importante é que seja recebido durante o ano de 2018 — afirmou ele.

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