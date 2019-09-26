Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 2,3 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.
Esta semana, a Loterias Caixa está promovendo a Mega-Semana Primavera, com três concursos. O primeiro ocorreu na última terça-feira (24), quando um apostador da cidade de Sorriso, em Mato Grosso, acertou as seis dezenas do concurso 2.191 e ganhou o prêmio de mais R$ 43 milhões. O segundo sorteio é nesta quinta-feira e o terceiro será no próximo sábado (28).