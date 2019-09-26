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Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 2,3 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h desta quinta-feira (26) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50

Publicado em 

26 set 2019 às 11:27

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 11:27

Na Mega-Semana de Primavera, a Caixa realizará três concursos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (26) prêmio estimado de R$ 2,3 milhões. A seis dezenas do concurso 2.192 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.
As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.
Esta semana, a Loterias Caixa está promovendo a Mega-Semana Primavera, com três concursos. O primeiro ocorreu na última terça-feira (24), quando um apostador da cidade de Sorriso, em Mato Grosso, acertou as seis dezenas do concurso 2.191 e ganhou o prêmio de mais R$ 43 milhões. O segundo sorteio é nesta quinta-feira e o terceiro será no próximo sábado (28).
> Assessores do PT comemoram bolão milionário trancados em sala da Câmara

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