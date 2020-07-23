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Reforma Tributária

Maia: temos um sistema tributário que gera dificuldade para o investidor

O presidente da Câmara dos Deputados disse que se o Congresso conseguir avançar na reforma, vai conseguir dar sinais positivos de um possível crescimento econômico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 19:45

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 19:45

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em meio à pandemia do coronavírus
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em meio à pandemia do coronavírus Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o sistema tributário atual gera grande dificuldade ao investidor e, se o Congresso conseguir avançar na reforma, unificando os impostos, vai conseguir dar sinais positivos de um possível crescimento econômico no segundo semestre.
Em entrevista à CNN Brasil, ele disse também que espera um caminho na reforma tributária que não traga aumento de impostos. "A sociedade não tem boa vontade, com razão, com aumento de impostos. Nós tivemos aí durante um período, aumento da carga tributária em 9% das nossas riquezas, e isso não gerou um Estado moderno. Pelo contrário, fez um Estado mais caro, com menos produtividade, com ambiente de negócios mais hostil. Então, aumento de impostos sempre gera uma rejeição por parte da sociedade", disse Maia.

BOLSA FAMÍLIA

Maia defendeu que o governo encaminhe proposta sobre a modernização do Bolsa Família. Segundo ele, o Congresso está pronto para ampliar o debate sobre a criação de um programa de renda permanente para a população mais vulnerável.
Ele afirmou que o auxílio emergencial, pago por conta da pandemia do novo coronavírus, teve um impacto na vida de milhões de brasileiros, mas que o benefício tem um limite. "Não adianta ir atrasando nossas decisões permanentes, porque elas vão gerando uma insegurança em toda a sociedade", disse.

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