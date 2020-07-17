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Reforma tributária

Maia diz que não há espaço para debater uma nova CPMF

Presidente da Câmara disse que carga tributária é alta demais, e a sociedade não admite novos impostos. Guedes evita comparações da nova taxa sobre transações financeiras em estudo com a antiga

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 08:46
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou na noite desta quinta-feira (16) ser contra a recriação de um tributo semelhante à CPMF no âmbito da reforma tributária. Embora seja assim tratada por parlamentares, o ministro da Economia, Paulo Guedes, evita relacionar a ideia de um imposto sobre transações financeiras ao antigo "imposto do cheque".
Rodrigo Maia, presidente da Câmara
Rodrigo Maia, presidente da Câmara Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
"Não há espaço para debater uma nova CPMF. Nossa carga tributária é alta demais, e a sociedade não admite novos impostos", escreveu Maia no Twitter, em uma série de publicações sobre a discussão de reforma tributária na comissão especial da Câmara, que foi retomada nesta quinta-feira. "Queremos aprovar uma reforma em parceria com o Senado e com a participação do governo federal", afirmou o presidente da Casa, na mesma sequência.
Mais cedo, ao ser entrevistado ao vivo durante a Expert XP, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quis evitar as comparações da taxa com a CPMF: "Se disserem que não querem a CPMF, estaremos de acordo, pois não é a CPMF. Não é o mesmo imposto com outro nome, é uma base mais ampla". Guedes deve entregar a primeira fase da proposta de reforma ao Congresso na próxima terça-feira, 21, conforme adiantado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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