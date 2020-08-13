Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Maia diz que vai tentar convencer Bolsonaro a enviar reforma administrativa
Câmara

Maia diz que vai tentar convencer Bolsonaro a enviar reforma administrativa

O presidente da Câmara dos Deputados afirma que o governo daria passo importante para melhorar a qualidade do gasto público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 14:10

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 14:10

Rodrigo Maia durante sessão na Câmara
Rodrigo Maia durante sessão na Câmara Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Um dia após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que vai tentar convencê-lo a enviar a reforma administrativa do governo e disse estar disposto a dividir o desgaste do tema com o Planalto.
Em declarações antes do início da sessão da Câmara nesta quinta-feira (13), Maia afirmou que, ao encaminhar a proposta, o Executivo daria um passo importante para melhorar a qualidade do gasto público.
"A [reforma] administrativa, o governo tem uma proposta pronta", disse. "Nós vamos tentar convencer o presidente de que pode enviar, que ele vai enviar, e que nós não vamos ter desgaste, nós vamos ter apoio da sociedade para que a gente possa... não é cortar, perseguir servidor, muito pelo contrário, é valorizar o servidor."
Maia disse que a reforma foi debatida na reunião desta quarta (12), da qual também participaram o ministro Paulo Guedes (Economia) e outros da área econômica, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).
"Acho que seria um passo importante, e a gente assume a responsabilidade com ele de que nós queremos esse debate, queremos trazer esse debate para o Congresso Nacional", disse Maia.
Na avaliação do deputado, como a proposta do governo não versa sobre o passado, não haverá conflito com os atuais servidores. Ele afirmou que o importante será a construção de novas carreiras, analisar quais são relevantes e como melhorar a qualidade do serviço público.
O presidente da Câmara também disse que a reforma tributária deve ser aprovada pelo menos pelos deputados ainda neste ano. "O ideal é que a gente pudesse avançar nas duas [Casas], mas não é um tema simples para se votar nas duas Casas num prazo curto."
Também elogiou a proposta enviada pelo governo, de unificação de PIS e Cofins, mas defendeu uma reforma mais ampla e com impacto econômico mais expressivo.
Na entrevista, Maia disse que Alcolumbre, presidente do Congresso, afirmou que todos os vetos de Bolsonaro não apreciados devem ser analisados até a primeira semana de setembro, entre eles o veto ao dispositivo que previa a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até o final de 2021.

Veja Também

Maia pede ao STF rejeição de ação do governo contra bloqueio de bolsonaristas

"Não pode deixar o veto para o próximo ano. Deixar para o próximo ano perde a validade daquilo que foi a decisão do parlamento na MP 936, que é a prorrogação por apenas um ano", afirmou.
Maia disse que o Parlamento deveria reafirmar a posição a favor da desoneração na votação de vetos.
O deputado comentou ainda a debandada no Ministério da Economia, com a saída do secretário de desestatização, Salim Mattar.
"O Salim foi uma perda, o Salim é um cara com espírito público enorme. Eu entendo a frustração dele, de fato os tempos são distintos de quem vem da iniciativa privada ao poder público", disse.
Sem citar nomes, Maia afirmou que seria bom se outros nomes que indicam que vão deixar o Ministério da Economia realmente saíssem. "Acho que seria bom para o ministro da economia 'perder' ou ter a debandada de alguns que não estão ajudando muito."
Maia disse que a discussão sobre o gatilho ao teto de gastos vai começar pelo Senado, como acertado com o governo, e que o texto aprovado seria anexado à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), para ganhar tempo.

Veja Também

Com reforma do IPI, vai ter fogão e geladeira caindo de preço, diz Guedes

Recuperação da economia depende de avanço nas reformas, diz Mourão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados