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Reforma da Previdência

Maia diz que confusão é ruim e critica estratégia de governistas

A reunião foi encerrada abruptamente depois que o deputado Zeca Dirceu (PT-SP) chamou Guedes de "tchutchuca"

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 09:36

Publicado em 

04 abr 2019 às 09:36
Rodrigo Maia fala à imprensa Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou na noite desta quarta-feira (3) a confusão que terminou implodindo a sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) com o ministro da Economia, Paulo Guedes. 
"É muito ruim, o ministro veio aqui desde as 14h para responder perguntas", disse Maia ao deixar a Casa. "A gente tem que receber bem os nossos visitantes." 
A reunião foi encerrada abruptamente depois que o deputado Zeca Dirceu (PT-SP) chamou Guedes de "tchutchuca". O ministro revidou, dizendo que "tchutchuca é mãe, é a vó".
Maia disse que o ministro não é acostumado ao ambiente político de Brasília, e por isso reagiu. 
Além disso, o presidente da Câmara criticou a estratégia dos líderes do PSL e do governo, Delegado Waldir (GO) e Major Vitor Hugo (PSL-GO). 
A sessão foi tomada por discursos da oposição. "Acho que os líderes do governo erraram", disse. Para Maia, o ideal seria que eles tivessem se inscrito em revezamento para falar e não deixar a oposição discursar em bloco. 
"Dessa maneira fica a impressão que a comissão é contra a proposta", afirmou, mas disse estar otimista com a aprovação no colegiado.

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