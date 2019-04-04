Maia diz que confusão é ruim e critica estratégia de governistas

Rodrigo Maia fala à imprensa Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou na noite desta quarta-feira (3) a confusão que terminou implodindo a sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente da Câmara,(DEM-RJ), criticou na noite desta quarta-feira (3) a confusão que terminou implodindo a sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

"É muito ruim, o ministro veio aqui desde as 14h para responder perguntas", disse Maia ao deixar a Casa. "A gente tem que receber bem os nossos visitantes."

A reunião foi encerrada abruptamente depois que o deputado Zeca Dirceu (PT-SP) chamou Guedes de "tchutchuca". O ministro revidou, dizendo que "tchutchuca é mãe, é a vó".

Maia disse que o ministro não é acostumado ao ambiente político de Brasília, e por isso reagiu.

Além disso, o presidente da Câmara criticou a estratégia dos líderes do PSL e do governo, Delegado Waldir (GO) e Major Vitor Hugo (PSL-GO).

A sessão foi tomada por discursos da oposição. "Acho que os líderes do governo erraram", disse. Para Maia, o ideal seria que eles tivessem se inscrito em revezamento para falar e não deixar a oposição discursar em bloco.