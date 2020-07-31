Magazine Luiza compra Hubsales, que faz indústrias venderem direto para consumidores

Magazine Luiza anuncia a conclusão da compra da Hubsales Crédito: Divulgação

O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira (30) a conclusão da compra da Hubsales, plataforma por meio da qual fabricantes oferecem seus produtos diretamente aos consumidores.

"O sortimento oferecido pelas indústrias ganha relevância nas plataformas e elas têm a oportunidade de escalar de forma significativa seus negócios por meio do ecommerce", afirmou o Magazine Luiza, alegando que esse modelo elimina intermediários e eleva a margem da indústria por reduzir custo de distribuição.