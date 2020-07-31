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Aquisição

Magazine Luiza compra Hubsales, que faz indústrias venderem direto para consumidores

Para o Magazine Luiza, esse modelo elimina intermediários e eleva a margem da indústria por reduzir custo de distribuição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 08:29

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 08:29

Loja do Magazine Luiza: rede deve vir para o Estado e operar quiosques em parceria com outras marcas
Magazine Luiza anuncia a conclusão da compra da Hubsales Crédito: Divulgação
O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira (30) a conclusão da compra da Hubsales, plataforma por meio da qual fabricantes oferecem seus produtos diretamente aos consumidores.
"O sortimento oferecido pelas indústrias ganha relevância nas plataformas e elas têm a oportunidade de escalar de forma significativa seus negócios por meio do ecommerce", afirmou o Magazine Luiza, alegando que esse modelo elimina intermediários e eleva a margem da indústria por reduzir custo de distribuição.
A Hubsales é especializada nos setores calçadista e de confecções, com foco na região de Franca (SP), movimentando mais de R$ 100 milhões e mais de 700 mil pedidos anuais. O valor da compra não foi divulgado.

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