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Marketplace

Magazine Luiza anuncia parceria com Aliexpress para venda de produtos on-line

Negócio é inédito para ambas as plataformas, que juntas têm mais de 700 milhões de visitas mensais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jun 2024 às 10:28

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 10:28

O Magazine Luiza informou, na segunda-feira (24), que celebrou um acordo com o Aliexpress, plataforma de marketplace internacional do Alibaba, para a listagem e venda de seus produtos em ambos os marketplaces.
O Aliexpress, por sua vez, passará a vender como seller do marketplace do Magalu (3P), oferecendo milhares de itens da sua linha Choice — serviço de compras premium, incluindo produtos com o melhor custo-benefício e velocidade de entrega, destaca a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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Loja do Magazine Luiza Crédito: Divulgação
"Um acordo desse tipo é inédito para ambas as empresas. É a primeira vez que o Alibaba, por meio do Aliexpress — uma das maiores empresas de e-commerce do mundo — faz um acordo estratégico com uma empresa fora da China. Para o Magalu, é a primeira vez que seus produtos serão listados e vendidos por meio de outra plataforma de marketplace", ressalta o Magazine Luiza.
Segundo a empresa, serão disponibilizados produtos das mais diversas categorias, totalmente complementares às disponíveis atualmente no e-commerce do Magalu. "Com isso, a companhia amplia de forma significativa o sortimento oferecido, acelerando a sua estratégia de diversificação de categorias e de aumento da frequência de compra", afirma.

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Os pedidos realizados no Magalu serão importados por meio do programa Remessa Conforme, impulsionando a operação cross border da companhia. Ao mesmo tempo, o Magalu oferecerá produtos do seu estoque próprio na plataforma brasileira doAliexpress, também complementando o sortimento oferecido por eles.
Serão vendidos, inicialmente, itens das categorias de bens duráveis, nas quais o Magalu é líder de mercado no Brasil, com capilaridade logística e multicanalidade, fortalecendo também as vendas do e-commerce com estoque próprio (1P) da companhia.
"A parceria potencializa duas das maiores audiências do e-commerce brasileiro, com mais de 700 milhões de visitas mensais nas duas empresas, e possibilita que o consumidor final tenha acesso a um amplo portfólio de produtos, com curadoria e serviço de qualidade", afirma a varejista brasileira.

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