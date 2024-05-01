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Dia do Trabalhador

Lula sanciona reajuste da tabela do Imposto de Renda em ato das centrais sindicais

O presidente voltou a se comprometer, até o final de seu mandato, a elevar a faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 15:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mai 2024 às 15:19
No evento das centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalhador, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta quarta-feira (1º), o reajuste da tabela do Imposto de Renda. A nova lei altera os valores da tabela progressiva mensal do IR.
Agora, a faixa de isenção foi estendida para quem ganha até dois salários mínimos, R$ 2.824.
O presidente voltou a se comprometer, até o final de seu mandato, a elevar esse valor para R$ 5 mil.
Lula
Luiz Inácio Lula da Silva participa da festa de 1° de Maio Unificado, (Dia do Trabalhador) organizado por centrais sindicais, nesta quarta feira (1º) no estacionamento da Neo Quí­mica Arena, na Zona Leste de São Paulo. Crédito: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress
Segundo Lula, sua ideia é "despenalizar" a população de baixa renda "e fazer com que o muito rico pague imposto de renda nesse País".
Mesmo assim, o presidente afirmou que "o que é importante" neste momento é destacar o aumento do salário e a diminuição da inflação.
"Hoje eu posso olhar na cara de vocês e dizer que nós vamos fazer um mandato melhor que os outros dois", disse o presidente.

Justificativas para o veto à desoneração em folha

No mesmo evento promovido pelas centrais, Lula justificou o veto à desoneração em folha de 17 setores da economia. "A gente faz desoneração quando o povo pobre ganha", afirmou.
Cobrando contrapartidas dos setores para oferecer a desoneração, ele voltou a afirmar que "no nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos".

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O presidente também afirmou que todo o alimento da cesta básica será desonerado e que "não terá imposto de renda sobre comida para o povo trabalhador desse país".
A pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), o ministro Cristiano Zanin suspendeu a prorrogação da folha de pagamentos de 17 setores da economia e dos municípios. O Congresso havia derrubado o veto de Lula ao projeto.

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