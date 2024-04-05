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Conversas decisivas

Lula reunirá ministros no fim de semana para discutir crise na Petrobras

A sucessão na estatal deverá estar na pauta, com discussão sobre a possível saída de Jean Paul Prates da presidência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2024 às 17:21

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 17:21

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá reunir ministros no fim de semana para discutir a organização da equipe e a crise na Petrobras. Segundo informa um integrante do governo, os ministros ficarão de sobreaviso para reuniões no sábado (6) e domingo (7).
As conversas ainda não foram agendadas. A sucessão na Petrobras deverá estar na pauta. Ainda segundo aliados, durante uma de suas visitas, Lula chegou a sondar, superficialmente, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, para a presidência da empresa.
Mas até quinta-feira (4) um convite não havia sido formalizado. Entre interlocutores de Lula, há ainda quem defenda a permanência de Jean Paul Prates, embora sua saída seja apontada como "quase irreversível".
No sábado (6), Lula deve se encontrar com representantes de movimentos sociais, inclusive da FUP (Federação Única dos Petroleiros).

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