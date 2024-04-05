Lula reunirá ministros no fim de semana para discutir crise na Petrobras

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá reunir ministros no fim de semana para discutir a organização da equipe e a crise na Petrobras . Segundo informa um integrante do governo, os ministros ficarão de sobreaviso para reuniões no sábado (6) e domingo (7).

As conversas ainda não foram agendadas. A sucessão na Petrobras deverá estar na pauta. Ainda segundo aliados, durante uma de suas visitas, Lula chegou a sondar, superficialmente, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, para a presidência da empresa.

Mas até quinta-feira (4) um convite não havia sido formalizado. Entre interlocutores de Lula, há ainda quem defenda a permanência de Jean Paul Prates, embora sua saída seja apontada como "quase irreversível".