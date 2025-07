Tarifaço dos EUA

Lula diz que Trump mente e que vai 'pedir seis' se americano estiver 'trucando'

Presidente afirma que não irá ceder às ameaças do norte-americano e irá retrucar ao pedir seis, que no jogo de cartas truco significa dobrar a aposta

Publicado em 24 de julho de 2025 às 17:26

BELO HORIZONTE - O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (24) que as razões apontadas por Donald Trump para impor tarifas de 50% ao Brasil são baseadas em mentiras, mas que o país está disposto a negociar caso o americano assim deseje.>

"Ele nos deu até o dia 1º [de agosto]. Se nós não dermos a resposta, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele tiver trucando, ele vai tomar um seis", disse o petista, em evento no Vale do Jequitinhonha (MG).>

Ao se referir ao jogo de cartas, Lula afirmou que não irá ceder às ameaças de Trump e irá retrucar ao pedir seis – que no jogo significa dobrar a aposta.>

Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em evento no Vale do Jequitinhonha (MG) Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente afirmou que o Brasil "tem os melhores negociadores do mundo", mas que, em tentativas anteriores de diálogo com os Estados Unidos, não foi respondido.>

>

"Ele [Trump] não quer conversar. Se quisesse conversar, pegava o telefone e me ligava. Se os Estados Unidos quiserem negociar, o Lulinha estará pronto para negociar. Mas desaforo só da Dona Lindu [mãe do presidente]. E ela não fazia desaforo porque era o caçulinha dela", afirmou.>

A dez dias do prazo para as novas tarifas entrarem em vigor, os canais de negociação formais entre o governo brasileiro e o americano seguem fechados.>

Americanos sinalizaram que as tratativas só devem caminhar a partir de uma autorização do presidente Donald Trump para a abertura de canal oficial de diálogo. Integrantes do Palácio do Planalto dizem ter a informação de que o caso está na Casa Branca e sem previsão de uma resposta às iniciativas do governo brasileiro.>

No evento desta quinta (24), Lula repetiu a crítica de que Trump não pode ser um "imperador do mundo" e rebateu as justificativas apontadas pelo americano para a nova taxação.>

"Ele [Trump] disse que o Brasil precisava parar com a perseguição a Bolsonaro, porque isso é caça às bruxas. Primeiro ele acredita em bruxas. Alguém aqui acredita em bruxas pra ter caça às bruxas? Eu não acredito. Ele desrespeitou a justiça brasileira".>

O petista também rebateu a retórica já desmentida do americano de que os EUA teriam déficit comercial com o Brasil e disse que a tentativa de regulamentação das redes sociais no país representa a restrição da "liberdade de agressão", não da liberdade de expressão.>

