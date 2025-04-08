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Após tarifaço dos EUA

Lula diz que Trump deu 'cavalo de pau' no mundo e que estratégia não vai dar certo

Presidente afirmou que país vive milagre, apesar de Trump e juros, e que Brasil enxuga gelo com déficit habitacional

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 17:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2025 às 17:31
SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (8) que o presidente dos Estados UnidosDonald Trump, não deveria achar que pode ditar as regras para o resto do mundo e que as medidas anunciadas são um "cavalo de pau".
"Eu tô vendo o comportamento de Trump nos EUA. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daquele, carregado, e faz as coisas que estão acontecendo. Ninguém brinca que o mundo não existe, com quase 200 países. Ninguém esquece que todos os países têm soberania e querem estabelecer um processo de harmonia", afirmou.
"De repente, o mundo tem um cavalo de pau em que o cidadão, sozinho, acha que é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo", disse, em evento do setor de construção civil.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de abertura da 29ª Feira Internacional da Construção Civil
Lula discursou na cerimônia de abertura da 29ª Feira Internacional da Construção Civil Crédito: Ricardo Stuckert / PR
O presidente também afirmou que o país está "enxugando gelo" há mais de 50 anos e sofre para reduzir o déficit habitacional.
"São 51 anos de coice. Mesmo sendo o meu governo o que mais construiu casas. Desde que nós começamos o Minha Casa, Minha Vida, nós já fizemos 8 milhões de casas, e ainda temos um déficit de 7 milhões. Isso significa que nós estamos enxugando gelo", disse Lula.
Segundo estudo da FJP (Fundação João Pinheiro), instituição que mede o indicador em parceria com o Ministério das Cidades, o país tinha em 2022 um déficit habitacional de 6,21 milhões de domicílios, o que representava 8,3% do total de habitações ocupadas no país na época.
O presidente discursou no 100º Enic (Encontro Nacional da Indústria da Construção), que acontece em São Paulo durante a Feicon, feira da indústria da construção. Lula compareceu ao evento ao lado dos ministros Jader Filho (Cidades), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Márcio França (Empreendedorismo). Também esteve presente o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso.
Na ocasião, Lula também afirmou que, apesar da alta na taxa básica de juros e das tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump, "nesse país está acontecendo um milagre".
"Não é um milagre da macroeconomia, é o milagre da microeconomia. Eu não tenho curso de economia de Unicamp, USP, FGV ou UFRJ, mas eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de meia dúzia, gerando especulação", disse.
A uma plateia com representantes da indústria da construção, Lula também disse que o país precisa de previsibilidade e estabilidade econômica.

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