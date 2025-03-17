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Proposta

Lula assina projeto de isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil nesta terça (18)

Participam do evento os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann

Publicado em 17 de Março de 2025 às 20:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2025 às 20:35
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar, nesta terça-feira, 18, o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem recebe até R$ 5 mil por mês, confirmou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).
A assinatura será em evento marcado para as 11h30 no Palácio do Planalto, informou a Secom. Participam do evento os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.
Depois da solenidade, haverá uma entrevista coletiva técnica para detalhar a proposta.
Nesta segunda-feira (17), Haddad explicou que o governo fez um recálculo e passou a estimar que a renúncia com a ampliação da isenção do Imposto de Renda custará cerca de R$ 27 bilhões, um impacto menor do que os R$ 35 bilhões inicialmente estimados. 

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