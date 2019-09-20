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Investimento

Linhares: obra em hospital vai gerar mais 50 vagas de emprego

150 profissionais já atuam na obra. Após a conclusão, a expectativa é contratar 550 profissionais diretos e 1.350 indiretos
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

20 set 2019 às 17:08

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 17:08

Projeção do novo hospital que será construído em Linhares Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares
As obras em andamento de um hospital em Linhares devem abrir mais 50 novas vagas de emprego até o fim das obras. Atualmente, 150 pessoas já trabalham na construção da unidade localizada no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
>Obra de fábrica de café solúvel em Linhares abrirá 200 vagas de emprego
O Linhares Medical Center, lançado em dezembro de 2018, tem previsão de conclusão das obras para novembro de 2020. O hospital, de alta complexidade, quer atender às demandas do interior do Estado. O investimento é de mais de R$ 88 milhões.
Em entrevista para A Gazeta, o diretor executivo do Grupo Linhares Medical Center, Wallace Aguiar, explicou que após o fim da construção novas oportunidades de emprego devem ser abertas.
>Linhares: mais de 60 vagas abertas em processo seletivo
“Hoje nós já estamos em obras e contamos com vários empregos indicados pelo Sine da região. São 150 profissionais trabalhando na construção, com perspectiva que esse número possa chegar a 200. A partir de novembro do ano que vem, vamos gerar 550 empregos diretos na instituição e cerca de 1.350 empregos indiretos relacionados à atividade”, destaca.
SAIBA MAIS
O Linhares Medical Center é o novo empreendimento médico/hospitalar da região Norte do Estado. Localizado no bairro Três Barras, o hospital deve ocupar uma área de 8.816 metros quadrados. A estimativa é concluir as obras até novembro de 2020.
Serão 110 leitos em sua fase inicial, centro cirúrgico com cinco salas cirúrgicas, equipadas para realização de cirurgias de alta complexidade, 20 leitos de UTI adulto geral e cardiológica, UTI neonatal e pediátrica, pronto atendimento completo, centro de diagnóstico, centro avançado de pesquisa, equipamento de última geração e além de instalações administrativas. O hospital contará ainda com um estacionamento com 120 vagas.
 

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