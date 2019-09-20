Linhares: obra em hospital vai gerar mais 50 vagas de emprego

Projeção do novo hospital que será construído em Linhares Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares

emprego até o fim das obras. Atualmente, 150 pessoas já trabalham na construção da unidade localizada no bairro Três Barras, em As obras em andamento de um hospital em Linhares devem abrir mais 50 novas vagas deaté o fim das obras. Atualmente, 150 pessoas já trabalham na construção da unidade localizada no bairro Três Barras, em Linhares , no Norte do Espírito Santo.

O Linhares Medical Center, lançado em dezembro de 2018, tem previsão de conclusão das obras para novembro de 2020. O hospital, de alta complexidade, quer atender às demandas do interior do Estado. O investimento é de mais de R$ 88 milhões.

Em entrevista para A Gazeta, o diretor executivo do Grupo Linhares Medical Center, Wallace Aguiar, explicou que após o fim da construção novas oportunidades de emprego devem ser abertas.

“Hoje nós já estamos em obras e contamos com vários empregos indicados pelo Sine da região. São 150 profissionais trabalhando na construção, com perspectiva que esse número possa chegar a 200. A partir de novembro do ano que vem, vamos gerar 550 empregos diretos na instituição e cerca de 1.350 empregos indiretos relacionados à atividade”, destaca.

SAIBA MAIS

Serão 110 leitos em sua fase inicial, centro cirúrgico com cinco salas cirúrgicas, equipadas para realização de cirurgias de alta complexidade, 20 leitos de UTI adulto geral e cardiológica, UTI neonatal e pediátrica, pronto atendimento completo, centro de diagnóstico, centro avançado de pesquisa, equipamento de última geração e além de instalações administrativas. O hospital contará ainda com um estacionamento com 120 vagas.