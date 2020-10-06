Líder do governo diz que veto à desoneração da folha será derrubado

Carteira de Trabalho: desoneração beneficia setores que mais empregam Crédito: Fernando Madeira

O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), admitiu que o veto à desoneração da folha salarial para 2021 será derrubado pelos parlamentares. A derrubada garante o benefício para 17 setores da economia por mais um ano. O impasse, porém, está na articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para adiar a votação.

"Não se discute mais desoneração. Se colocar na pauta, derruba o veto", disse o líder do governo ao Estadão/Broadcast. A proposta estava na pauta na última quarta-feira (30). Alcolumbre, porém, adotou uma manobra para adiar a votação e cancelar a sessão do Congresso Nacional.

O adiamento favorece o governo Jair Bolsonaro, pois deputados e senadores articulam a derrubada desse veto para garantir a desoneração - que acaba em dezembro deste ano - por mais um ano. A equipe econômica é a favor do veto.