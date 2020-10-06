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Negociação no Congresso

Líder do governo diz que veto à desoneração da folha será derrubado

Queda do veto de Bolsonaro garante o benefício para 17 setores da economia por mais um ano. Impasse está na articulação do presidente do Senado para adiar a votação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 12:19

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 12:19

Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho: desoneração beneficia setores que mais empregam Crédito: Fernando Madeira
O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), admitiu que o veto à desoneração da folha salarial para 2021 será derrubado pelos parlamentares. A derrubada garante o benefício para 17 setores da economia por mais um ano. O impasse, porém, está na articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para adiar a votação.

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"Não se discute mais desoneração. Se colocar na pauta, derruba o veto", disse o líder do governo ao Estadão/Broadcast. A proposta estava na pauta na última quarta-feira (30). Alcolumbre, porém, adotou uma manobra para adiar a votação e cancelar a sessão do Congresso Nacional.
O adiamento favorece o governo Jair Bolsonaro, pois deputados e senadores articulam a derrubada desse veto para garantir a desoneração - que acaba em dezembro deste ano - por mais um ano. A equipe econômica é a favor do veto.
Alcolumbre vai se reunir com líderes partidários nesta terça (6) para definir a data da sessão do Congresso. Uma reunião entre bancadas do Senado, marcada para as 10 horas, deve dar o tom da agenda dos parlamentares para os próximos dias e sinalizar os rumos da votação sobre a desoneração. Há outras propostas vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro que também estão paradas no Congresso.

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