Líder do governo diz que demissão de Bebianno não atrapalha reforma

"Já existe uma consciência grande sobre a importância da reforma. Já há maturidade no País de que ela é importante", disse. "Institucionalmente, a Secretaria-Geral não tem a atribuição de articulação política. Mas não vai ser modificada a relação com o Congresso. O governo vai dar uma reajustada e vai prosseguir. Não vai afetar a articulação", afirmou.