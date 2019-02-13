Latam começa a cobrar por escolha de assento em voo internacional

Voo da Latam Crédito: Reprodução/Youtube

A Latam começa nesta quarta-feira (13) a cobrar taxa extra para que passageiros possam escolher seu assento na aeronave nos voos internacionais. A cobrança será aplicada à escolha de assento feita entre o momento da compra do bilhete e até 40 minutos antes da partida da aeronave. Quem não pagar será alocado pelo sistema aleatoriamente, cerca de 48 horas antes do voo.

Desde agosto, a empresa já cobra pelo mesmo serviço em voos nacionais.

A marcação de assento em voos internacionais da Latam obedece à seguinte tabela de preços: em voos para os Estados Unidos, Europa e Ásia, o valor cobrado é de US$ 15 para passagens na tarifa Light, e US$ 20 na tarifa Promo (a mais barata). Nos trechos entre Brasil e países da América do Sul, além do México, são US$ 6 extras na Light e US$ 8 na Promo.