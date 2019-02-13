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Até 20 dólares extras

Latam começa a cobrar por escolha de assento em voo internacional

Tarifa é aplicada a partir desta quarta-feira (13); escolha de lugar no voo custa entre 6 e 20 dólares extras

Publicado em 

13 fev 2019 às 13:39

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 13:39

Voo da Latam Crédito: Reprodução/Youtube
A Latam começa nesta quarta-feira (13) a cobrar taxa extra para que passageiros possam escolher seu assento na aeronave nos voos internacionais. A cobrança será aplicada à escolha de assento feita entre o momento da compra do bilhete e até 40 minutos antes da partida da aeronave. Quem não pagar será alocado pelo sistema aleatoriamente, cerca de 48 horas antes do voo.
Desde agosto, a empresa já cobra pelo mesmo serviço em voos nacionais.
A marcação de assento em voos internacionais da Latam obedece à seguinte tabela de preços: em voos para os Estados Unidos, Europa e Ásia, o valor cobrado é de US$ 15 para passagens na tarifa Light, e US$ 20 na tarifa Promo (a mais barata). Nos trechos entre Brasil e países da América do Sul, além do México, são US$ 6 extras na Light e US$ 8 na Promo.
A escolha antecipada de assento nos voos nacionais teve seu valor alterado para cima: de R$ 20 a R$ 30 (era de RS$ 15 a R$ 25 quando a tarifa foi lançada, em agosto). A escolha e o pagamento podem ser feitos por cartões de débito e crédito antecipadamente, no site da empresa, ou no próprio aeroporto.

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