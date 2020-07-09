Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Latam Brasil pede recuperação judicial nos Estados Unidos
Crise

Latam Brasil pede recuperação judicial nos Estados Unidos

Grupo já havia solicitado proteção contra falência no país em maio, mas tinha deixado de fora as filiais de Argentina, Brasil e Paraguai
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 09:15

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 09:15

A companhia aérea Latam Brasil anunciou nesta quinta-feira (9) que pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. O grupo Latam já havia solicitado proteção contra falência no país em maio, mas à época deixou de fora as filiais de Argentina, Brasil e Paraguai.
Latam precisou cancelar viagens por causa do coronavírus
Latam Brasil é a companhia que mais fazia voos internacionais até o início da pandemia Crédito: Latam/Divulgação
Em seu comunicado, a empresa afirma que "o ambiente externo ainda não dá sinais fortes de recuperação" e que aderir ao Capítulo 11 da lei americana de falências "é a melhor opção para a Latam Airlines Brasil ter acesso às novas fontes de financiamentos". A norma prevê um processo similar ao da recuperação judicial brasileira.

Veja Também

Crise da Smiles expõe dificuldades com controladora

A Latam Brasil disputa a liderança do mercado de aviação doméstica no Brasil com a Gol, e é a companhia que mais fazia voos internacionais até o início da pandemia.
A empresa vai continuar operando no Brasil, de acordo com o comunicado. A empresa negocia com sindicatos uma reestruturação de seu quadro de funcionários para cortar custos.

Veja Também

Latam Argentina encerra operações; subsidiárias vão operar voos internacionais

Entenda a recuperação judicial da Latam e os direitos do consumidor

Latam vai reduzir número de funcionários no Brasil

Os débitos listados no pedido inicial de recuperação judicial da holding somam cerca de US$ 18 bilhões (R$ 96,2 bilhões no câmbio atual), o que a empresa disse à época representar 95% de seu passivo total.
A operação argentina, que havia ficado de fora do pedido de recuperação judicial inicial, foi encerrada em junho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados