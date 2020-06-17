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Impactos da pandemia

Latam Argentina encerra operações; subsidiárias vão operar voos internacionais

No comunicado, o CEO do Grupo Latam, Roberto Alvo, diz que a decisão é lamentável, mas inevitável para o grupo, por tempo indeterminado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 14:59

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 14:59

Latam precisou cancelar viagens por causa do coronavírus
Latam precisou cancelar viagens por causa do coronavírus Crédito: Latam/Divulgação
A Latam informa que a operação na Argentina será encerrada e outras subsidiárias do Grupo seguirão operando destinos internacionais no país. Em nota à imprensa, a empresa diz que o encerramento das operações da Latam Airlines Argentina é por tempo indeterminado, "devido as condições atuais, agravadas pelos impactos da pandemia do Covid-19 e pela dificuldade de construir acordos estruturais com os atores da indústria local, não sendo possível visualizar um projeto viável e sustentável a longo prazo".
No comunicado, o CEO do Grupo Latam, Roberto Alvo, diz que a decisão é lamentável, mas inevitável. "Hoje a LATAM deve focar na transformação do Grupo para se adaptar à aviação no pós COVID-19", afirmou.
São 12 destinos domésticos que a empresa deixará de atender, mas os quatro destinos internacionais - Estados Unidos, Brasil, Chile e Peru - serão operadoras pelas outras subsidiárias, "assim que as restrições impostas pelas autoridades locais em função da pandemia sejam encerradas". O mesmo vale para rotas internacionais de cargas.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A empresa ressalta que a Latam Argentina é a única subsidiária do grupo que encerrará as operações.
Os passageiros poderão se informar sobre a política de alteração de bilhetes ou reembolso nos canais oficiais da companhia aérea.

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