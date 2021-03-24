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Reforma da Previdência

Justiça manda órgão federal parar de demitir servidores com 75 anos ou mais

Segundo o MPT (Ministério Público do Trabalho), a resolução desencadeou uma onda de demissões de cerca de 60 funcionários; eles não receberam qualquer verba rescisória

Publicado em 24 de Março de 2021 às 15:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 15:49
Justiça
Segundo o MPT (Ministério Público do Trabalho), a resolução desencadeou uma onda de demissões de cerca de 60 funcionários. Crédito: Andrea Rankovic/Freepik
A Justiça do Trabalho ordenou que a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) interrompa a demissão de pessoas com 75 anos ou mais.
Vinculada ao Ministério da Agricultura, o órgão criou uma resolução com base na Reforma da Previdência aprovada em 2019 e passou a demitir funcionários desde outubro do ano passado.
Os alvos de demissão, de acordo com a regra estipulada, seriam os empregados que pediram aposentadoria até a data da aprovação da reforma, aqueles com idade igual ou superior a 75 anos e funcionários que completaram o tempo mínimo de contribuição.
Segundo o MPT (Ministério Público do Trabalho), a resolução desencadeou uma onda de demissões de cerca de 60 funcionários.
Eles foram demitidos, diz o MPT, e não receberam qualquer verba rescisória.
A juíza do Trabalho Idalia Rosa da Silva prevê em sua decisão uma multa de R$10 mil e manda a Conab se abster de demitir funcionários com base na resolução.
A Conab afirma que foi notificada da decisão, que cumprirá a ordem judicial, mas que vai recorrer.
É importante destacar que a Resolução nº 21 da Companhia está em consonância com a recente decisão proferida pelo STF que reconheceu a vedação da permanência de empregados públicos após sua aposentadoria voluntária, diz a companhia.

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