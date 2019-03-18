Justiça dá 10 dias para INSS pagar salário-maternidade a mulher no ES

Sede do INSS em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Diante da demora para a concessão do salário-maternidade, a Justiça Federal no Espírito Santo deu um prazo de dez dias para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) pagar o benefício a uma trabalhadora do Estado. A mulher espera há três meses pelo auxílio e entrou com um mandado de segurança contra o órgão devido à demora.

reportagem divulgada no jornal A Gazeta e no portal Gazeta Online, no dia 25 de fevereiro, que mostrava que mais de três mil mulheres aguardavam o benefício há mais de 45 dias, ou seja, com atraso no Espírito Santo. Para mostrar à Justiça que o INSS tinha uma conduta omissiva em relação ao assunto, a trabalhadora usou, no dia 25 de fevereiro, que mostrava que mais de três mil mulheres aguardavam o benefício há mais de 45 dias, ou seja, com atraso no Espírito Santo.

Na decisão favorável a essa trabalhadora, o juiz Alexandre Miguel, da 1ª Vara Federal Cível, afirmou que os prazos de 30 dias para análise e concessão do benefício e mais 15 dias para o pagamento já foram ultrapassados, tendo em vista que a mãe requereu o benefício no dia 17 de dezembro de 2018.