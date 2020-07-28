Juros se ajustam em alta com dólar e exterior

Após um fechamento da curva nas últimas sessões, os juros futuros abriram nesta terça-feira (28), em alta apoiado pelo dólar valorizado e cautela no exterior. Nos curtos o movimento é limitado, em meio à precificação de maior chance maior de corte de 25 pontos-base da Selic no Copom da próxima semana. Ontem a curva de juro tinha precificação de 80% para corte ante a possibilidade de manutenção em 2,25%.