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Curva

Juros se ajustam em alta com dólar e exterior

Nos curtos o movimento é limitado, em meio à precificação de maior chance maior de corte de 25 pontos-base da Selic no Copom da próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 10:45

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 10:45

Dólar
Juros futuros abriram em alta apoiado pelo dólar valorizado e cautela no exterior Crédito: Pixabay
Após um fechamento da curva nas últimas sessões, os juros futuros abriram nesta terça-feira (28), em alta apoiado pelo dólar valorizado e cautela no exterior. Nos curtos o movimento é limitado, em meio à precificação de maior chance maior de corte de 25 pontos-base da Selic no Copom da próxima semana. Ontem a curva de juro tinha precificação de 80% para corte ante a possibilidade de manutenção em 2,25%.
No radar desta terça-feira (28) está a reunião de diretores do Banco Central com investidores neste último dia pré período de silêncio do Comitê de Política Monetária (Copom).
O diretor de política econômica do BC, Fabio Kanczuk, tem reunião às 10 horas, por videoconferência, com a equipe econômica da MAG Investimentos.
Também o diretor de política econômica, Bruno Serra, tem reunião com representantes da Capstone (11 horas). As duas reuniões são para tratar da conjuntura econômica.
Às 10h06, o DI para janeiro de 2022 indicava 2,78% ante 2,74% ontem no ajuste e o DI para janeiro de 2027, 6,32%, de 6,26%.

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