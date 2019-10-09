Johnson é multada por remédio causar crescimento de seios em meninos

Agência FolhaPress - A Janssen, uma empresa subsidiária da, foi condenada pelo tribunal do juri da Filadélfia, nos, a pagar uma multa de US$ 8 bilhões (cerca de R$ 32,7 bilhões) em caso envolvendo o medicamento antipsicótico Risperdal.

A companhia era acusada de subestimar o risco de que o medicamento poderia levar ao crescimento de seios em meninos no marketing.

A companhia afirmou, segundo o jornal The New York Times, considerar o valor da punição excessivo em relação a quantidade de demandas envolvendo o medicamento que eram representadas na ação (cerca de 1.000). Também diz que não foram levados em conta o modo como os riscos eram devidamente informados por ela e os benefícios trazidos pelos medicamentos para pacientes com transtornos psíquicos.