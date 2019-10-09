Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Johnson é multada por remédio causar crescimento de seios em meninos
US$ 8 bi

Johnson é multada por remédio causar crescimento de seios em meninos

O antipsicótico Risperdal é indicado para pacientes com transtornos psíquicos

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 16:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 out 2019 às 16:26
Antipsicótico Risperdal pode causar o crescimento de seios em meninos Crédito: Pixabay
Agência FolhaPress - A Janssen, uma empresa subsidiária da Johnson & Johnson, foi condenada pelo tribunal do juri da Filadélfia, nos Estados Unidos, a pagar uma multa de US$ 8 bilhões (cerca de R$ 32,7 bilhões) em caso envolvendo o medicamento antipsicótico Risperdal.
A companhia era acusada de subestimar o risco de que o medicamento poderia levar ao crescimento de seios em meninos no marketing.
A companhia afirmou, segundo o jornal The New York Times, considerar o valor da punição excessivo em relação a quantidade de demandas envolvendo o medicamento que eram representadas na ação (cerca de 1.000). Também diz que não foram levados em conta o modo como os riscos eram devidamente informados por ela e os benefícios trazidos pelos medicamentos para pacientes com transtornos psíquicos.
> Anvisa emite alerta sobre uso de ondansetrona por grávidas
Em 2013, a empresa e as subsidiárias receberam multa superior a US$ 2,2 bilhões para encerrar um processo civil e criminal em que era acusada de fraude em um caso envolvendo o Risperdal e outras drogas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em Cariacica foi registrado na tarde desta quinta-feira (23)
Incêndio atinge e destrói galpão em Cariacica
Veículo alugado no ES foi abordado em rodovia federal em Goiás
Homem aluga carro no ES, alega que esqueceu de devolvê-lo e é preso
Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados