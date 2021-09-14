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Lançamento

iPhone 13, da Apple, promete vídeos com qualidade de cinema

O iPhone 13 chega com novo posicionamento de lentes traseiras, processador mais rápido e uma função que promete qualidade cinematográfica nas filmagens

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 16:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2021 às 16:39
Apresentação do novo iPhone 13, da Apple
Tim Cook, presidente-executivo da Apple, apresenta o iPhone 13 em transmissão de Cupertino, Califórnia (EUA) Crédito: Reuters/Folhapress
A Apple apresentou nesta terça-feira (14) o iPhone 13, com novo posicionamento de lentes traseiras, processador mais rápido e uma função que promete qualidade cinematográfica nas filmagens. O novo smartphone da Apple foi lançado em um evento virtual da companhia, transmitido de Cupertino, na Califórnia (EUA).
Com vídeos ganhando cada vez mais espaço em aplicativos do mercado, a Apple apostou, mais uma vez, em reforçar a qualidade de câmera de seus produtos: acrescentou ao novo smartphone o recurso chamado de "Cinematic Mode", que emula recursos de cinema.
Com avançado sistema de inteligência artificial de vídeo conectado às câmeras, a função permite que o foco se adapte instantaneamente à velocidade da filmagem, o que dá mais fluidez aos movimentos das cenas registradas.
O iPhone 13, que também tem a versão mini, possui duas câmeras 12MP, além da frontal. Já a versão PRO, mais evoluída, tem três câmeras.
Além de reforço para filme e fotografia, o novo iPhone tem a tela maior em relação ao produto do ano passado, e inovações de infraestrutura. São 15 bilhões de transitores que funcionam em um CPU 50% mais rápido que o dos concorrentes, segundo a empresa americana.
O iPhone 13 será lançado nas cores rosa, azul, branco, vermelho e preto. Sua produção contém materiais reciclados, como garrafas de plástico.

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