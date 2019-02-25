Investimentos no Tesouro Direto superam resgates em R$ 281,5 milhões

Em janeiro, 261.343 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto Crédito: Pixabay

Os investimentos em títulos do Tesouro Direto chegaram a R$ 2,829 bilhões em janeiro deste ano. Durante o mês, os resgates somaram R$ 2,547 bilhões, levando à venda líquida de R$ 281,5 milhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (25) pelo Tesouro Nacional.

O estoque fechou o mês em R$ 54,9 bilhões, aumento de 1,27% em relação ao mês anterior (R$ 54,2 bilhões) e de 16,26% sobre janeiro de 2018 (R$ 47,2 bilhões).

O título mais demandado pelos investidores foi o indexado à Selic (Tesouro Selic), cuja participação nas vendas atingiu 47,9%. Os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais) corresponderam a 31,5% do total e os prefixados, 20,6%.

Em relação ao prazo de emissão, 14,9% das vendas no Tesouro Direto no mês corresponderam a títulos com vencimentos acima de 10 anos. As vendas de títulos com prazo entre 5 e 10 anos representaram 30,9% e aquelas com prazo entre 1 e 5 anos, 54,1% do total.

NOVOS PARTICIPANTES

Em janeiro, 261.343 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto. O número total de investidores cadastrados ao fim do mês atingiu 3.374.646, o que representa aumento de 76,2% nos últimos 12 meses. O número de investidores ativos chegou a 845.169, uma variação de 47,7% nos últimos doze meses. No mês, o acréscimo foi de 58.851 novos investidores ativos.

TESOURO DIRETO





O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar a aplicação e permitir que pessoas físicas pudessem adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro, via internet, sem intermediação de agentes financeiros. O aplicador só tem de pagar uma taxa à corretora responsável pela custódia dos títulos.