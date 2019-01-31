INSS deve anunciar ação para desabrigados em Brumadinho

O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse nesta quinta-feira (31) que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve anunciar na sexta (01) uma ação para atender os desabrigados afetados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho (MG).
Marinho reuniu-se com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao deixar o ministério, em Brasília, Marinho não detalhou a medida. “Não está fechando ainda. Amanhã a gente vai anunciar”, disse.
Segundo ele, a reunião com o ministro foi pra tratar de reforma da Previdência e de Brumadinho, além de questões burocráticas da secretaria.
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Sobre a reforma da Previdência, Marinho afirmou que os militares devem fazer parte das mudanças. Ao ser questionado sobre qual deve ser proposta do governo para a idade mínima de aposentadoria, ele disse que Guedes considera vários cenários, como mulheres, aos 57 anos, e homens, aos 62 anos.