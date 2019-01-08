Ibovespa alterna altas e baixas com realização de lucros

Depois de abrir em alta e acima dos 91 mil pontos, o Ibovespa ficou instável nesta terça-feira, 8, e passou a alternar altas e baixas puxado pelo setor financeiro. As ações da Petrobras também caíram, mas pontualmente, com a alta de mais de 1% do petróleo sustentando a valorização dos papéis. Segundo dois operadores ouvidos pelo Estadão/Broadcast, o movimento é uma realização de lucros num dia de poucas notícias corporativas. A principal é a negação do governo de que vai pagar US$ 14 bilhões à estatal no âmbito do acordo sobre a cessão onerosa.
Às 11h09, o Ibovespa caía 0,17% aos 91.557 pontos. Na máxima, marcou 92.231 pontos em alta de 0,58%. Na mínima, foi aos 91.483 pontos em queda de 0,24%. Mesmo na menor pontuação do dia, o indicador acumula alta de 4,14% no ano.
Às 10:00, o dólar recuava 0,42%, a R$ 3,7187 na venda, depois de terminar a sessão anterior em alta de 0,53%, a R$ 3,7343. Na mínima, a moeda marcou R$ 3,7147. O dólar futuro caía cerca de 0,6%.
“O mercado entrou o ano com um viés otimista com o Brasil... além disso, tem a notícia de que a reforma da Previdência tende a ser até mais agressiva do que a de Temer. Isso nos ajuda a descolar do exterior, mesmo marginalmente”, disse o operador de câmbio da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado.
Os agentes do mercado estão atentos à reunião ministerial, que é fechada à imprensa. Assim como aconteceu na semana passada, não está previsto nenhum pronunciamento após o término do encontro. Sobre declarações públicas, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, fez uma medida concreta nesta terça-feira. Em despacho publicado no Diário Oficial da União, orientou que a comunicação deve ser impessoal e eficiente, ato que sucede a confusão da semana passada sobre o aumento do IOF.
No exterior, os índices acionários seguem em alta. O clima é de otimismo em relação às negociações comerciais entre Estados Unidos e China, que devem ser concluídas nesta terça-feira. Perto do horário acima, a bolsa de Londres subia 0,97%. O futuro do Dow Jones em Nova York tinha alta de 0,73%. O petróleo do tipo Brent tinha alta de 1,24%. A commodity ainda reage positivamente à intenção anunciada pela Arábia Saudita de cortar suas exportações da commodity.