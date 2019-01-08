Ibovespa alterna altas e baixas com realização de lucros

Depois de abrir em alta e acima dos 91 mil pontos, oficou instável nesta terça-feira, 8, e passou a alternar altas e baixas puxado pelo setor financeiro. As ações datambém caíram, mas pontualmente, com a alta de mais de 1% do petróleo sustentando a valorização dos papéis. Segundo dois operadores ouvidos pelo Estadão/Broadcast, o movimento é uma realização de lucros num dia de poucas notícias corporativas. A principal é a negação do governo de que vai pagar US$ 14 bilhões à estatal no âmbito do acordo sobre a cessão onerosa.