AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Honda suspende temporariamente a produção de carros a partir do dia 30
Crise sanitária

Honda suspende temporariamente a produção de carros a partir do dia 30

A exemplo de outras oito montadoras, a Honda anunciou suspender a produção nas fábricas de carros no interior de São Paulo, em razão do agravamento da pandemia

Publicado em 26 de Março de 2021 às 14:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2021 às 14:28
Concessionária da Honda
Na Honda, a forma de compensação das horas não trabalhadas no período de atividade suspensa está sendo negociada com o sindicato. Crédito: Divulgação
A exemplo de outras oito montadoras, a Honda anunciou nesta sexta-feira (26), que vai suspender a partir da terça-feira (30), a produção nas fábricas de carros em Sumaré e Itirapina, cidades do interior de São Paulo, em razão do agravamento da pandemia. O retorno das atividades está previsto para 12 de abril.
Além da Honda, Volkswagen, Nissan, Toyota e Renault, além das montadoras de caminhões Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania e Volvo, anunciaram a suspensão temporária da produção em decorrência da crise sanitária.
Na Honda, a forma de compensação das horas não trabalhadas no período de atividade suspensa está sendo negociada com o sindicato.

Veja Também

Toyota é a sétima montadora a parar por pandemia no Brasil

Volkswagen e Mercedes-Benz paralisam fábricas no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

automoveis Economia São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lounge JD é homenagem a João Dalmácio Castello, antigo proprietário do hotel em que está sendo realizada a CasaCor ES 2026
Casacor ES 2026 abre a portas para celebrar a memória em despedida de hotel
Suspeito foge de perseguição policial e bate carro em poste em Cachoeiro
Homem rouba carro, bate em poste durante fuga e é detido em Cachoeiro
Imagem de destaque
BR 262: DNIT suspende Pare e Siga em trecho de Domingos Martins aos finais de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados