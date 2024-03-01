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Economia

Haddad exalta agro, mas cobra mais investimentos para PIB seguir crescendo

O ministro Fernando Haddad exaltou o papel do agro no resultado do PIB de 2023.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2024 às 13:43

Publicado em 01 de Março de 2024 às 13:43

Haddad diz que a produção agrícola foi um dos fatores que fizeram a economia rodar em 2023. O PIB cresceu 2,9% no período, segundo dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira (1º).
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Fernando Haddad, ministro da Fazenda Crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda
Ministro cobrou mais investimentos para 2024. "É a forma mais saudável de crescer porque você não cria risco inflacionário. Aumenta a demanda de um lado, mas a oferta também".
Segundo ele, o governo trabalha para melhorar o ambiente de negócios.
A expectativa do governo para 2024 é um crescimento de 2,2%. Haddad avaliou que o afrouxamento da política monetária deve ajudar a economia, e que há espaço para mais cortes de juros e para mais crescimento.
Precisamos de investimento para fazer a economia rodar. Ano passado não foi investimento, foi produção agrícola, consumo das famílias, consumo do governo, exportações. Isso que puxou [o PIB]. Investimento foi a variável que menos acompanhou essa evolução.Ministro Fernando Haddad
AGRO BATEU RECORDE
A economia brasileira se manteve estável e encerrou o ano com crescimento de 2,9%, totalizando R$ 10,9 trilhões. Relatório do FMI de setembro passado estimava que a economia brasileira cresceria 2,1% no ano.
Agro bateu recorde e puxou resultado para cima. O setor subiu 15,1% entre 2022 e 2023, devido principalmente às lavouras de soja e milho.

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