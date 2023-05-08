Haddad anuncia Galípolo para diretoria de política monetária do BC

SÃO PAULO, SP - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , indicou dois nomes para a diretoria do Banco Central . De acordo com Haddad, Gabriel Galípolo, atual secretário-executivo da pasta, foi indicado para assumir a diretoria de política monetária da autarquia e o servidor Ailton Aquino dos Santos foi apontado para assumir a diretoria de fiscalização da autarquia.

Eles ainda devem ser aprovados em sabatina no Senado. O BC tem, no total, oito diretores, além do presidente.

Segundo Haddad, os n já receberam o aval do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva . O ministro disse ainda que a primeira pessoa a considerar Galípolo para a função foi o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto . A ideia é que os indicados promovam uma integração entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou Gabriel Galípolo para a diretoria de Política Monetária do BC Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

QUEM SÃO ELES?

Gabriel Galípolo, indicado para a diretoria de Políticas Monetárias, é o atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda.

Aílton de Aquino Santos é auditor chefe do Banco Central, onde trabalha há 25 anos, e foi indicado para a diretoria de Fiscalização Crédito: Reprodução do Linkedin

Ailton de Aquino Santos, indicado para a diretoria de Fiscalização, é servidor do Banco Central.

"Estamos procurando entrosamento, todo mundo é testemunha do esforço que tem sido feito para permitir maior coordenação e um direcionamento único. Sempre fui contra o divórcio da política fiscal e monetária", disse Haddad.