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Economia

Haddad anuncia Galípolo para diretoria de política monetária do BC

Para a diretoria de Fiscalização, foi indicado Ailton de Aquino Santos; os dois ainda devem ser aprovados em sabatina no Senado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mai 2023 às 13:24

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 13:24

SÃO PAULO, SP - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou dois nomes para a diretoria do Banco Central. De acordo com Haddad, Gabriel Galípolo, atual secretário-executivo da pasta, foi indicado para assumir a diretoria de política monetária da autarquia e o servidor Ailton Aquino dos Santos foi apontado para assumir a diretoria de fiscalização da autarquia.
Eles ainda devem ser aprovados em sabatina no Senado. O BC tem, no total, oito diretores, além do presidente.
Segundo Haddad, os n já receberam o aval do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro disse ainda que a primeira pessoa a considerar Galípolo para a função foi o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto. A ideia é que os indicados promovam uma integração entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou Gabriel Galípolo para a Diretoria de Política Monetária do BC
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou Gabriel Galípolo para a diretoria de Política Monetária do BC Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
QUEM SÃO ELES?
Gabriel Galípolo, indicado para a diretoria de Políticas Monetárias, é o atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda.
Aílton de Aquino Santos é auditor chefe do Banco Central, onde trabalha há 25 anos, e foi indicado para a diretoria de Fiscalização Crédito: Reprodução do Linkedin
Ailton de Aquino Santos, indicado para a diretoria de Fiscalização, é servidor do Banco Central.
"Estamos procurando entrosamento, todo mundo é testemunha do esforço que tem sido feito para permitir maior coordenação e um direcionamento único. Sempre fui contra o divórcio da política fiscal e monetária", disse Haddad.
A secretaria executiva do Ministério da Fazenda deve ser ocupada por Dario Durigan.

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