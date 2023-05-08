Haddad anuncia Galípolo para diretoria de política monetária do BC

SÃO PAULO, SP - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou dois nomes para a diretoria do Banco Central. De acordo com Haddad, Gabriel Galípolo, atual secretário-executivo da pasta, foi indicado para assumir a diretoria de política monetária da autarquia e o servidor Ailton Aquino dos Santos foi apontado para assumir a diretoria de fiscalização da autarquia.
Eles ainda devem ser aprovados em sabatina no Senado. O BC tem, no total, oito diretores, além do presidente.
Segundo Haddad, os n já receberam o aval do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro disse ainda que a primeira pessoa a considerar Galípolo para a função foi o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto. A ideia é que os indicados promovam uma integração entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central.
QUEM SÃO ELES?
Gabriel Galípolo, indicado para a diretoria de Políticas Monetárias, é o atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda.
Ailton de Aquino Santos, indicado para a diretoria de Fiscalização, é servidor do Banco Central.
"Estamos procurando entrosamento, todo mundo é testemunha do esforço que tem sido feito para permitir maior coordenação e um direcionamento único. Sempre fui contra o divórcio da política fiscal e monetária", disse Haddad.
A secretaria executiva do Ministério da Fazenda deve ser ocupada por Dario Durigan.