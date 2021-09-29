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Ministro da Economia

Guedes estuda baixar tarifas de importação mesmo com obstáculos no Mercosul

A redução seria de 10%, e linear, para todos os setores; o ministro tem repetido que uma maior abertura do país é necessária para o controle da inflação

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 14:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 set 2021 às 14:30
Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
ministro da Economia, Paulo Guedes, já acionou a assessoria jurídica do Ministério da Economia para estudar como baixar as tarifas de importação. Ele tem um obstáculo pela frente: o Mercosul, cujos países integrantes precisam concordar, de forma unânime, com a medida.
Guedes intensificou nos últimos dias a pressão sobre a Argentina, que tem exercido poder de veto para a redução. O ministro pretende encontrar uma fórmula jurídica que permita a baixa mesmo com o país vizinho votando contra ela.
O ministro tem repetido que uma maior abertura do país é necessária para o controle da inflação. As outras medidas, afirma ele, já foram tomadas: o controle fiscal do governo, contraindo gastos. E a independência do Banco Central, que hoje está mais livre para executar a política monetária, aumentando juros e freando uma explosão de preços na economia.
A inflação do governo de Jair Bolsonaro é uma das maiores das últimas décadas: 10% no acumulado de 12 meses.

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