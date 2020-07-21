Guedes entrega ao Congresso primeira parte da reforma tributária

O ministro da Economia, Paulo Guedes não passou por jornalistas nem deu declarações ao chegar

Guedes não passou por jornalistas nem deu declarações ao chegar. Depois do evento, o secretário especial de Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, e a assessora especial do Ministério da Economia Vanessa Canado concederão entrevista coletiva para detalhar o novo modelo de tributação sobre bens e serviços apresentado pelo Executivo.