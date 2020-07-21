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Primeira etapa

Guedes entrega ao Congresso primeira parte da reforma tributária

Apresentação foi feita em cerimônia com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 15:31

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:31

O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve diagnóstico negativo para a doença
O ministro da Economia, Paulo Guedes não passou por jornalistas nem deu declarações ao chegar Crédito: Marcello Casal Jr*/Agência Brasil
ministro da EconomiaPaulo Guedes, entregou na tarde desta terça-feira (21)  ao Congresso Nacional o projeto de lei com a primeira etapa da reforma tributária proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. A apresentação foi feita em cerimônia com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).
Guedes não passou por jornalistas nem deu declarações ao chegar. Depois do evento, o secretário especial de Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, e a assessora especial do Ministério da Economia Vanessa Canado concederão entrevista coletiva para detalhar o novo modelo de tributação sobre bens e serviços apresentado pelo Executivo.
De acordo com o governo, a primeira etapa contempla a unificação de PIS e Cofins sobre bens e consumo. Imposto sobre transações financeiras (nova CPMF), Imposto de Renda negativo e o IVA municipal e estadual ficaram para depois.
Essa primeira fase da reforma tributária deve incluir a oneração de todos os produtos da cesta básica para irrigar o programa Renda Brasil, o novo Bolsa-Família.

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