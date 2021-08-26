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Energia Elétrica

Guedes diz que é melhor subir bandeira tarifária pouco, mas por mais tempo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a reconhecer os riscos da atual crise hídrica que o Brasil atravessa e repetiu que suas falas sobre o tema têm sido tiradas de contexto

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 17:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 ago 2021 às 17:27
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou nesta quinta-feira (26) que sugeriu ao governo moderação no aumento de preço das bandeiras tarifárias cobradas nas contas de luz. "É melhor subir bandeira pouco por mais tempo, do que muito por três meses", alegou, em participação no evento Expert XP.
Guedes voltou a reconhecer os riscos da atual crise hídrica que o Brasil atravessa e repetiu que suas falas sobre o tema têm sido tiradas de contexto.
"Eu disse ontem em um evento que tem uma crise hídrica, que subiu o preço da energia, 'E daí? Vamos enfrentar'. Era um chamamento, eu disse em tom de exortação. Mas sempre falsificam narrativas e tentam destruir a minha reputação. Distorcem o sentido das palavras", reclamou o ministro da Economia. "A crise hídrica é grave e foi produzida nos últimos 10, 15 anos por um sistema caótico. E é mais um desafio. O 'E daí' foi neste sentido, vamos enfrentar essa crise", completou.

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