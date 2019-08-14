Guedes: "Congresso está começando a entender a música que está chegando"

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes , disse a um grupo de representantes de entidades liberais, na manhã desta quarta-feira (14), que "o Congresso está começando a entender a música que está chegando".

Ele se referiu às iniciativas propostas pela pasta nos oito primeiros meses do governo Jair Bolsonaro (PSL) . "[É] Uma música boa. Eles estão gostando de cantar essa música", afirmou o ministro. "[Eles, o Congresso] Estão abraçando as reformas. Isso é um avanço espetacular para a nossa causa."

"Acho que o país está maduro com essas mudanças que nós estamos fazendo. E não vamos parar", seguiu Guedes, que depois citou verso da canção "No Surrender", do cantor americano Bruce Springsteen.

"Durante a nossa transição [de gestão do governo federal], entre nós, brincávamos sempre com uma música. Acho que era o Bruce Springsteen, aquele roqueiro lá, americano. O verso era mais ou menos assim: 'We made our promisses/ We will always remember/ No retreat/ No surrender'. Quer dizer, nós assumimos o nosso compromisso, nós vamos sempre nos lembrar e não vamos recuar".

Guedes se reuniu na sede do ministério, em Brasília , com cerca de 60 membros de grupos como o Instituto Brasil 200, o Instituto Millenium e o Instituto de Formação de Líderes. A reunião foi convocada por Paulo Uebel, secretário de Desburocratização do governo federal.

No encontro, o ministro agradeceu aos presentes, que chamou de "tribo liberal", pelo trabalho de apoio à aprovação da MP da Liberdade Econômica. Nos seus cerca de 40 minutos de fala, ele também traçou um panorama de outras iniciativas e projetos propostos pela pasta.

"Estamos abrindo a economia, reduzindo a máquina do estado, privilegiando o cidadão. Vamos fazer a reforma tributária, fazer as privatizações", disse ele, que vê seu trabalho como ainda começando.

"Demos só o passo inicial na [reforma da] Previdência. Está todo todo mundo feliz, mas nós não estamos ainda. Achamos que foi só um passo inicial. Agora nós vamos para a [reforma] tributária.", disse. "Não resolvemos ainda o problema de geração de empregos aos milhões e de acumulação de capital, que o Brasil precisa. Então esses dois itens estão faltando aí."

"O choque do gás nasceu de um amigo também que nos procurou e falou: 'Olha, tem que quebrar esse negócio desse monopólio público'. E isso vira uma medida. Nós começamos a trabalhar, uns cinco, seis sete meses, tudo o que estamos fazendo tem esse pano de fundo."

Guedes também traçou um paralelo entre o passado e o presente do pensamento econômico liberal no Brasil. "Eu me lembro de 40 anos atrás [...] realmente, eram pouquíssimos os liberais. Cabiam em uma kombi", brincou o ministro. Ele citou o livro "O Chamado da Tribo", de Mario Vargas Llosa, como referência para o seu uso do termo "tribo". "Só que [no livro], a tribo à qual ele se refere é a socialista."

"É muito bonita a história que ele [Vargas Llosa] conta. Inclusive ele era socialista", avalia Guedes, que emendou: "Fica a impressão clara de que fazer um socialista são cinco minutos. Coração, você olha um pobre, quer ajudar. Em cinco minutos você produz um socialista. Para produzir um liberal, são anos".