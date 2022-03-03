Governo zera tarifa de importação de jet skis, balões e dirigíveis

O governo de Jair Bolsonaro zerou o Imposto de Importação cobrado sobre motos aquáticas (jet skis). A decisão é do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (3).

A alíquota original incidente sobre o produto é de 20%. A retirada do imposto se dá pela inclusão do item na Lista de Exceções Brasileiras à Tarifa Externa Comum do Mercosul (Letec).

Bolsonaro em passeio de jet ski no Lago Paranoá Crédito: Reprodução

No mesmo ato, também foi zerada a tarifa de importação de balões e dirigíveis, planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor.

A alíquota original sobre esses itens também é de 20%.