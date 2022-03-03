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Governo zera tarifa de importação de jet skis, balões e dirigíveis

Gestão Bolsonaro retirou o imposto que incide sobre esses bens. A alíquota original sobre esses itens  era de 20%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mar 2022 às 15:40

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:40

O governo de Jair Bolsonaro zerou o Imposto de Importação cobrado sobre motos aquáticas (jet skis). A decisão é do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (3).
A alíquota original incidente sobre o produto é de 20%. A retirada do imposto se dá pela inclusão do item na Lista de Exceções Brasileiras à Tarifa Externa Comum do Mercosul (Letec).
O chefe do Executivo aproveitou para curtir o dia passeando de jet ski no Lago Paranoá
Bolsonaro em passeio de jet ski no Lago Paranoá Crédito: Reprodução
No mesmo ato, também foi zerada a tarifa de importação de balões e dirigíveis, planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor.
A alíquota original sobre esses itens também é de 20%.
Em outra resolução, a Camex inclui cartões de memória (memory cards) na Lista de Exceção à TEC de Bens de Informática e Telecomunicações (Lebit). Neste caso, porém, a tarifa foi alterada de 2% para 14,4%.

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