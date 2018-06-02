Governo vê aumento de 'fake news' sobre greve de caminhoneiros

Trecho da BR 101, em Viana, tomado por caminhoneiros Crédito: Reprodução

BRASÍLIA - O sistema de monitoramento de redes sociais do Palácio do Planalto identificou um aumento substancial no fluxo de fake news sobre uma nova paralisação de caminhoneiros a partir de segunda-feira. Para impedir que o clima de alarmismo se alastre pelo país, o governo elaborou um plano de segurança e colocou todas as tropas de prontidão. A ordem é agir rapidamente e desmobilizar qualquer concentração que possa vir a surgir nas rodovias. Caso seja necessário, a Lei da Garantia e da Ordem (GLO), em vigor desde 25 de maio, que terminaria na segunda-feira, dia 4, pode ser ampliada, segundo integrantes do gabinete de crise.

Embora considere baixo o risco de um novo levante, o governo está preocupado com a difusão de fake news nas redes sociais e em grupos de WhatsApp e vem investigando autores de vídeos e perfis nas redes sociais que propagam conteúdo inverídico. São esses canais que contribuíram para propagar informações falsas e dificultaram o trabalho das autoridades durante a greve dos caminhoneiros.

O gabinete de crise se reuniu na manhã deste sábado no Planalto e a avaliação é que, com o fim da greve, o abastecimento se aproxima da normalidade, com exceção do gás de cozinha que ainda enfrenta alguma dificuldade no Centro-Oeste. Porém, com a desobstrução do porto de Santos, a expectativa é que a demanda seja atendida rapidamente. O Planalto fará uma nova reunião para analisar o cenário na manhã de domingo.

O risco de uma nova paralisação, segundo fontes do governo, é baixo porque as empresas de transporte, que sustentaram o protesto, não embarcarão em uma nova manifestação. A abertura de mais de 50 inquéritos para investigar empresários do setor, e a aplicação de R$ 339,5 milhões em multas a transportadoras, além da prisão de empresários, deve, na avaliação do governo, afastar as transportadoras de novos protestos.