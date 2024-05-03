Governo vai adiar Enem dos Concursos, previsto para este domingo (5)

O governo federal decidiu adiar o Concurso Público Nacional Unificado, após chuvas deixarem quase 40 mortos no Rio Grande do Sul e temporais atingirem Santa Catarina nos últimos dias e nesta sexta.

Chuvas castigam cidades do Rio Grande do Sul, como São Sebastião do Caí. Crédito: Carlos Macedo/Folhapress

As provas seriam realizadas no próximo domingo. O anúncio oficial será às 15h desta sexta-feira (3). A informação foi adiantada pela colunista do jornal O Globo Vera Magalhães e confirmada pela Folha.

Como não existe um banco provas disponível para o Concurso Unificado, que será realizado pela primeira vez, haveria risco de as provas aplicadas no estado terem uma grau de dificuldade diferente, abrindo brecha para judicialização.