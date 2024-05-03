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Concurso público

Governo vai adiar Enem dos Concursos, previsto para este domingo (5)

Provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) seriam aplicadas neste domingo (5). Nova data ainda não foi definida.

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 14:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2024 às 14:42
O governo federal decidiu adiar o Concurso Público Nacional Unificado, após chuvas deixarem quase 40 mortos no Rio Grande do Sul e temporais atingirem Santa Catarina nos últimos dias e nesta sexta.
Chuvas castigam cidades do Rio Grande do Sul, como São Sebastião do Caí.
Chuvas castigam cidades do Rio Grande do Sul, como São Sebastião do Caí. Crédito: Carlos Macedo/Folhapress
As provas seriam realizadas no próximo domingo. O anúncio oficial será às 15h desta sexta-feira (3). A informação foi adiantada pela colunista do jornal O Globo Vera Magalhães e confirmada pela Folha.
Como não existe um banco provas disponível para o Concurso Unificado, que será realizado pela primeira vez, haveria risco de as provas aplicadas no estado terem uma grau de dificuldade diferente, abrindo brecha para judicialização.
Ainda não há definição quanto à nova data da prova.

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