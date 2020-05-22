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Impactos pandemia

Governo projeta perda de R$ 134 bi em arrecadação em 2020 com coronavírus

A equipe econômica espera uma perda de aproximadamente 10% de todas as receitas estimadas inicialmente para o ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 16:43

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 16:43

Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Anderson Riedel/PR
Diante dos efeitos econômicos provocados até o momento pela pandemia do novo coronavírus, o governo Jair Bolsonaro já projeta um recuo de R$ 134 bilhões na arrecadação federal em 2020. A equipe econômica espera uma perda de aproximadamente 10% de todas as receitas estimadas inicialmente para o ano.
Com a retração na receita e a ampliação de gastos para o combate à Covid-19, a projeção oficial para o rombo fiscal neste ano foi atualizada para R$ 540 bilhões -em março, antes do agravamento da pandemia, a previsão era de déficit de R$ 161 bilhões em 2020.
Apesar do número formalizado nesta sexta-feira (22) pelo Ministério da Economia, membros do Tesouro Nacional já afirmam que o rombo neste ano deve superar R$ 700 bilhões.

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