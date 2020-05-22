Governo projeta perda de R$ 134 bi em arrecadação em 2020 com coronavírus

Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Anderson Riedel/PR

Diante dos efeitos econômicos provocados até o momento pela pandemia do novo coronavírus, o governo Jair Bolsonaro já projeta um recuo de R$ 134 bilhões na arrecadação federal em 2020. A equipe econômica espera uma perda de aproximadamente 10% de todas as receitas estimadas inicialmente para o ano.

Com a retração na receita e a ampliação de gastos para o combate à Covid-19, a projeção oficial para o rombo fiscal neste ano foi atualizada para R$ 540 bilhões -em março, antes do agravamento da pandemia, a previsão era de déficit de R$ 161 bilhões em 2020.